«К татарам в Узбекистане относятся очень уважительно, как и к другим национальностям»

Ришат Набиуллин: «Где-то около 300 тысяч татар в Узбекистане. В Ташкенте самая крупная община – около 100 тысяч»

Фото: © «Миллиард. Татар»

«Живя здесь столько лет, ни разу не слышал слов “ты татарин”, “ты такой-сякой”»

– Ришат Хисматуллович, мы с вами начали говорить о недавних выборах в Узбекистане. Как они прошли, по вашей оценке?

– Очень организованно. Было более 800 наблюдателей и около 1400 представителей СМИ. То есть к Узбекистану сейчас очень большое внимание. Иногда спрашивают, почему эти президентские выборы – досрочные. Была утверждена и принята обновленная Конституция, сократилось количество министерств с 64 до 32. Конечно, надо менять управление этими министерствами, плюс были поставлены задачи в стратегии развития Нового Узбекистана. Все это нужно как-то решать.

Рустам Минниханов с представителями татарских общественных организаций Узбекистана Фото: rais.tatarstan.ru

– В Казани есть консульство Узбекистана, и на одной из встреч генконсул сказал, что татары Узбекистана – крупнейшая их диаспора за пределами России. А сколько здесь татар и в каких городах они проживают?

– Статистика дает 1%, но, я думаю, поменьше. Где-то около 300 тысяч человек. В Ташкенте самая крупная община – около 100 тысяч.

– В Бухаре, как нам сказали, около 8 тысяч.

– Примерно так, да. У нас девять культурных центров – в Ташкенте, Ташкентской области, Самарканде, Кашкадарье и так далее. Крымские идут отдельно от казанских.

– А крымских сколько?

– Тысяч 15, башкир где-то 20 тысяч. Самый крупный – русский культурный центр, затем казахский, таджикский. Но среди культурных центров мы находимся на высоте. Все наши мероприятия, все проходит очень организованно.

В прошлом году мы отмечали 30-летие нашего культурного центра. Причем отметили на государственном уровне. Вышло специальное постановление Кабмина, нам выделили 278 млн сум. Это тоже говорит о том, что к нам относятся очень уважительно, как и к другим национальностям.

Мы провели концерт в Туркестане, затем был прием в одном из лучших ресторанов. До этого приезжал Рустам Нургалиевич, мы с ним встретились, и я рассказал ему о том, что у нас планируется вот такое мероприятие. Спросил, сможет ли он присутствовать. Он сказал, что не сможет, но вместо него приехала целая делегация во главе с Василем Шайхразиевым.

30-летие Татарского общественного культурного просветительного центра в Ташкенте Фото: tatar-congress.org

В 2021 году меня наградили орденом Трудовой Славы, до этого у меня была медаль «За трудовую доблесть Татарстана», еще раньше мне присвоили звание заслуженного работника сферы образования Узбекистана… То есть, живя здесь уже столько времени (а в этом году мне будет 77 лет), я ни разу не слышал слов «ты татарин», «ты такой-сякой».

- А много молодежи в ваших культурных центрах?

- По каждому району у нас есть актив, они собирают сведения о ветеранах ВОВ, и мы каждый год на 9 Мая их посещаем. Десять лет назад было 168 татар – участников войны и около 150 тружеников тыла. На сегодняшний день осталось всего 2 участника и 125 тружеников тыла. Этим людям сейчас под сто лет. Мы приходили с подарками, с песнями военных лет, им все это, конечно, очень приятно. Государство Узбекистана тоже оказывает очень большую поддержку: по 10 млн сум, по-моему, дали каждому участнику в этом году. Помимо этого, в прошлом году мы проводили ифтар во время Рамадана на 11 млн сум для 30 малообеспеченных и многодетных семей.

– Хорошая поддержка.

– Кстати, хочу сказать, что президент создал в Министерстве экономики отдел по борьбе с бедностью. В этом направлении выделяются огромные средства. Для молодежи ввели льготные кредиты, чтобы можно было открыть свой бизнес. Девушки, которые поступают в магистратуру, могут учиться за счет государства. И еще президент впервые назвал реальные цифры инфляции в стране – 14-16%. Никто до него этого не делал.

– А татарская молодежь вообще тянется к культуре? Есть активность?

– На Сабантуе я обходил площадку и заметил, как много пришло молодежи. Все участвовали в играх. У нас актив молодежи 20-25 лет – волонтеры – составляет около 100 человек. Наша молодежь очень поддерживает, уважает свою нацию.

«Связи надо укреплять и экономически»

– Вы сказали, что находились у истоков основания Института востоковедения. Как это происходило?

– В 1990 году в университете сменился ректор – он перешел на должность министра. В 1991 году мы с моим близким товарищем предложили новому руководителю создать институт востоковедения при университете, и он согласился.

Там изучаются все арабские языки, фарси, а также корейский, китайский и другие. Обучение идет на узбекском и русском языках. Первый факультет, который мы открыли, – международных экономических отношений. Наш учебный план был скопирован с МГИМО, на его основе мы сделали свою учебную программу, с учетом специфики нашей республики.

- Вы говорили о сотрудничестве Узбекистана и Татарстана. Какие еще направления можно развивать, на ваш взгляд?

- В 2017 году в Узбекистан впервые приехал Минниханов, и я тогда сказал: «Рустам Нургалиевич, надо входить в узбекский рынок – пока есть ниши, их надо занимать». Затем он приехал в 2018 году, и я говорю: «Рустам Нургалиевич, надо открыть такой дом, где будут сидеть филиалы татарстанских компаний, где расположится наш культурный центр, где можно будет проводить мероприятия и так далее». Культурные связи, конечно, надо укреплять и экономически. И лед уже тронулся.

«В 2017 году в Узбекистан впервые приехал Минниханов, и я тогда сказал: “Рустам Нургалиевич, надо входить в узбекский рынок – пока есть ниши, их надо занимать”» Фото: © «Миллиард.Татар»

- В Бухаре мы заметили, что многие говорят на восточных языках. Наверное, можно было бы или обучать для Татарстана, или присылать туда кадры, которые знают восточные языки?

- У нас очень сильные арабисты. Еще был один китаевед, который служил в Маньчжурии и много лет работал в Китае. Он знал китайский, как родной русский. Их ученики, конечно же, остаются и продолжают работать здесь.

Знаете, раньше у нас была очень сильная школа. Когда я работал в университете в 1990 году, к нам из Америки приехали два стажера изучать узбекский язык. Они проучились год и уехали. Потом уже мы отправили в США человека, а он привез оттуда газету: оказалось, что те приехали и дали отзыв об образовании в Узбекистане. И даже они написали, что у нас очень сильная школа. А со временем подтянулась и материально-техническая база.

Шавкат Миромонович сам вышел из вузов, и он все время повторяет: «Знание и наука, знание и наука». Он сказал однажды: «Мы, наверное, когда-то сделали ошибку, и ее надо исправлять. Я предлагаю вернуть 11-летнее образование». Зал встретил это предложение овацией.

«Шавкат Миромонович сам вышел из вузов, и он все время повторяет: “Знание и наука, знание и наука”» Фото: rais.tatarstan.ru

Также по инициативе президента реорганизованы многие колледжи. На встречах с депутатами я все время говорил о том, что мы забыли про профессиональное техническое образование. ПТУ раньше выпускали квалифицированный рабочий класс. Я сам проучился в железнодорожном училище, потому что хотел быть военным летчиком (Гагарин же взлетел, а он закончил железнодорожный, так что мы с другом решили пойти по его стопам).

Потом я два года отработал на заводе, изучил слесарное, токарное дело, электрику. Все, что дома надо сделать, я делаю сам. ПТУ у нас были ликвидированы, а сейчас их опять восстанавливают. Я об этом несколько раз говорил на встречах с депутатами: «Где рабочий класс? Мы же не можем заниматься только торговлей». И сейчас все постепенно движется в правильном направлении.