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К судебным приставам Татарстана можно обратиться через социальные сети
Задать вопрос судебным приставам можно через социальные сети и мессенджеры. Об этом в Кабинете Министров РТ во время брифинга на тему «О нововведениях в работе судебных приставов Республики Татарстан» рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.
«Мы открыты для граждан и в социальных сетях, и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram. Сотрудники пресс-службы скоординируют граждан по направлениям документов, помогут записаться на прием и проконсультируют по общим организационным вопросам при взаимодействии с судебным приставом. Мы публикуем полезную правовую информацию не только о последствиях неуплаты долгов, но также и о мерах поддержки сторон исполнительного производства», — рассказал Закиров.
Также он напомнил, что работает группа телефонного обслуживания судебных приставов по номеру 514-92-21. За этот год сотрудникам ведомства поступило 81 тысяча звонков.
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