К строящейся поликлинике в Осинове подвели коммуникации и облагородили территорию

В селе Осиново Зеленодольского района продолжают строить многопрофильную поликлинику для детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Здание полностью готово. Уже установили окна, двери. Строители завершают монтаж входных групп и облицовку фасада. Внутри поликлиники оштукатурены стены и настелены полы.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

К строению подвели инженерные коммуникации, там есть электричество, вода, функционирует вентиляционная система. Все готово к пуску тепла, после чего внутренние работы продолжатся.

«Также идет благоустройство территории: заасфальтированы дорожки, автостоянки, установлена детская площадка, скамейки, посажены деревья, оборудована контейнерная площадка для сбора мусора. Полностью готово место для стоянки спецмашин – скорой и санитарной», – рассказали в министерстве.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Объект возводят по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», его стоимость оценивается в порядка 675 млн рублей.

Общая площадь поликлиники – 4,5 тысячи квадратных метров. Работы планирую заверить в первом квартале 2023 года.