К строящейся по нацпроекту школе в Куюках подведут дорогу и оборудуют парковку

Глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов принял участие в совещании по строительству новой школы на 1224 места в деревне Куюки. Мероприятие состоялось при участии министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марата Айзатуллина, подрядчика, проектировщиков и других лиц. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Куюках активно ведется строительство многоквартирных жилых домов, при этом школ пока нет. Новое образовательное учреждение возводится по национальному проекту «Демография».

Кроме строительных моментов участники встречи обсудили вопросы подведения инженерных сетей к новой школе.

Одна из компаний по договоренности с районом оказывает помощь в подведении газопровода к объекту, в строительстве канализационно-напорной станции, линейной части канализации, водопровода.

Также обсуждался вопрос строительства подъездной дороги к школе, которая необходима для сдачи объекта в эксплуатацию. Район обратился в республику для оказания содействия в решении данного вопроса. Были проработаны варианты трассировки, оценен масштаб действий и стоимость строительства дороги.

«Вопрос обсуждался с учетом двух детских садов, а также рассмотрели строительство парковки для школы», — уточнили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

«Активно начата работа по подбору персонала для новой школы в деревне Куюки. Все вопросы и резюме можно адресовать в директ аккаунта отдела образования района @pestr_otdelobr», — отметил источник.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на сегодня проектная мощность превышена в 125 учебных заведениях города — с перегрузом работают порядка 63% школ Казани. Для организации обучения без превышения проектных мощностей зданий и использования второй смены необходимо создать еще более 31 тыс. мест.