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К 100-летию «Динамо» в Казани открылись всероссийские соревнования по боксу среди юношей
В Казани прошла церемония открытия Всероссийских соревнований по боксу, посвященных 100-летию общества «Динамо». Турнир проходит среди юношей 15-16 лет. В борьбу вступят 183 спортсмена из 25 регионов страны, чтобы сразиться за звание лучшего боксера «Динамо» и затем представить свой регион на первенстве России.
Татарстан будет представлять 21 спортсмен. Также проверить свои силы в турнире прибыли семь представителей ЛНР.
Соревнования проводятся в 13 весовых категориях. Личные турниры организованы по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. Победители и призеры соревнований определяются во всех весовых категориях, в соответствии с действующими правилами соревнований AIBA.
К участникам турнира обратился первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин.
«Надеюсь, на турнире республики у участников сбудутся все задуманные спортивные достижения, и вы будете гордиться буквой „Д“ на груди! Наши соревнования не просто рядовые — это отбор на Россию, борьба будет непростая. Вчера на жеребьевке я понимал, что спортсменам будет нелегко, потому что все действительно сильные, судьям будет сложно определять победителей. Хочу пожелать, чтобы соревнования прошли без травм и выиграл сильнейший», — сказал он.
Заместитель министра спорта Республики Татарстан Ильдар Садриев добавил, что «Динамо» одно из первых физкультурных обществ, которое начало развивать спорт в стране.
«Очень большое внимание в Татарстане уделяется спорту, привлечению детей к занятиям физической культурой. Благодаря „Динамо“ развиваются волейбол, хоккей на траве, стендовая стрельба и несомненно бокс. Бокс в республике очень любят, это интересный вид спорта, и благодаря Федерации бокса в Татарстане реализуется проект „Бокс в школу“. Я уверен, что на трибунах соберутся много болельщиков. А спортсмены, кто принял
участие в соревнованиях, — патриоты страны и будущие защитники Отечества», — отметил он.
Оценивать участников будет главный судья соревнований всероссийской и международной категории, мастер спорта международного класса Алексей Астахов из Удмурии и другие.
Председатель Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев напомнил, что победители турнира в дальнейшем представят республику на первенствах Приволжского федерального округа или на соревнованиях всероссийского уровня по обществам.
Он напомнил, что соревнования будут проводиться и для взрослых спортсменов. По его словам, для них это прекрасная возможность заявить о своих возможностях, чтобы в последующем участвовать в турнирах высшего уровня.
«Мы рады, что татарстанские ребята выступают в таком составе. Это показатель развития данного вида спорта. Количество занимающихся и количество участников на отборочных соревнованиях с каждым годом растет, а это говорит о том, что бокс становится популярным массовым видом спорта», – пояснил Игнатьев и добавил, что республика всегда ждет на турнирах спортсменов из ЛНР и ДНР. Татарстан гостеприимно встречает гостей, и это отличный обмен опытом и повышение спортивного мастерства.
Тренер из Луганска Владислав Минвалиев рассказал «Татар-информу», что привез семь спортсменов, которые планируют победить и выступить на российском уровне.
«Приехать в Казань было нашей инициативой. Президент Луганской республиканской федерации бокса Сергей Горохов поддержал нас и организовал поездку в Татарстан. Мы тренировались по два раза в день с ребятами в нашем физкультурном училище. У всех ребят настрой боевой, чуть ли ни у каждого в семье участвуют в СВО.
Я и сам участник боевых действий: 14 февраля ушел по повестке, а в октябре вернулся дальше продолжать тренировать парней», — заключил он.
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