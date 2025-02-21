К стартапам в Татарстане начнут применять мезонинное финансирование

Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Академия наук РТ прорабатывают возможность нового инструмента – мезонинного финансирования для высокотехнологичных стартапов республики. Об этом на итоговой коллегии Минэкономики Татарстана заявил президент АН РТ Рифкат Минниханов.

«Это особенно актуально для индустриальных проектов», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, инструмент позволяет существенно сократить сроки запуска проекта, капитализировать контракты, а также вернуть основную сумму инвестиций, выполняя первые контракты и сохраняя долю в проекте.