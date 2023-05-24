news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 24 мая 2023 12:43

К сохранению языков народов России привлекут искусственный интеллект

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Правительство РФ и IT-компании «Дом народов России» будут привлекать искусственный интеллект к работе по сохранению языков разных народов. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в ходе «Правительственного часа».

«Совместно с IT-компаниями „Дом народов России“ прорабатывает вопросы разработки базовых языковых технологий, клавиатурных раскладок, онлайн-переводчиков [с помощью искусственного интеллекта]», — цитирует Баринова URA.RU.

Баринов заверил, что подобный опыт у России уже есть – технологии ИИ использовались для обучающих программ.

При этом ответственность за сохранение языков он возложил на самих носителей, подчеркнув, что «живое общение не заменить цифровыми технологиями».

Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов отмечал, что в республике иногда наблюдается «формальное отношение» к изучению родных языков, и призывал сделать все для их сохранения.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное