К сохранению языков народов России привлекут искусственный интеллект

Правительство РФ и IT-компании «Дом народов России» будут привлекать искусственный интеллект к работе по сохранению языков разных народов. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в ходе «Правительственного часа».

«Совместно с IT-компаниями „Дом народов России“ прорабатывает вопросы разработки базовых языковых технологий, клавиатурных раскладок, онлайн-переводчиков [с помощью искусственного интеллекта]», — цитирует Баринова URA.RU.

Баринов заверил, что подобный опыт у России уже есть – технологии ИИ использовались для обучающих программ.

При этом ответственность за сохранение языков он возложил на самих носителей, подчеркнув, что «живое общение не заменить цифровыми технологиями».

Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов отмечал, что в республике иногда наблюдается «формальное отношение» к изучению родных языков, и призывал сделать все для их сохранения.