К СНТ Казани почти за 90 млн рублей отремонтируют подъезды

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В Казани проведут ремонт подъездов к садоводческим обществам. Стоимость работ оценивается в 89,751 млн рублей, говорится в тендере на портале госзакупок.

Так, подрядчику предстоит обновить подъезд к коллективному саду №6 СНТ «Казанское моторостроительное производственное объединение» в Авиастроительном районе.

Второй участок — подъезд к СНТ в Приволжском районе города: «Мечта», «Ивушка, «Автомобилист», «50 лет Победы» и «Волга Закрытое акционерное общество „КВАРТ“» — 2-й этап работ.

Общая протяженность дорог составляет более 2 км. Завершить ремонт планируют до 11 ноября текущего года.

Работы профинансируют из бюджета Татарстана.