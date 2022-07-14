К следующему лету в Татарстане откроют 20 новых глэмпингов

К началу следующего летнего туристического сезона в Татарстане планируется открыть 20 новых глэмпингов, таким образом их количество увеличится до 34, сообщила руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

«Рынок экотуризма однозначно взял курс на развитие. Мы видим, насколько это популярно и актуально, учитывая, что отдых вне России стал дороже. Глэмпингов на сегодняшний день в Татарстане 14, еще около 20 проектов находятся в разной степени готовности. Мы рассчитываем, что все они откроются к началу следующего летнего сезона», – сказала Саргина во время пресс-тура по республиканским глэмпингам.

Создание глэмпингов поддерживается и на федеральном уровне – Татарстан получил порядка 230 млн рублей для возмещения до 50% стоимости строительства модульных отелей. Такая поддержка вызовет еще больший всплеск у предпринимателей, уверена Саргина.

«Сейчас спрос намного превышает предложение. Всем хочется качественного туристического продукта, провести время с семьей в комфорте. Поэтому у Татарстана сейчас две задачи: создавать новые объекты разных форматов и проводить реновацию старых», – добавила она.

Интерес населения к экотуризму подтверждает то, что уже существующие глэмпинги бронируются на месяцы вперед и имеют стопроцентную заполняемость, заверил соучредитель одного из таких объектов в Зеленодольском районе Рустам Аюпов.

«Рынок внутреннего туризма будет непременно развиваться, в том числе рынок глэмпингов. Сюда можно выехать и отдохнуть, если у людей есть не так много времени и они уже устали от курортов условного Краснодарского края. Это место может конкурировать с морем. Здесь люди отдыхают совершенно по-особенному, получают перезагрузку и отвлекаются от городской суеты», – считает Аюпов.

Глэмпинг – это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. В Татарстане чаще они располагаются в лесах или рядом с водоемами.