К «Школе питания» за 3 месяца подключились уже 45 тыс. учеников со всей страны

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Подведены предварительные итоги второго года образовательной программы «Школа питания», проводимые торговой сетью «Пятёрочка». За три месяца с начала нового цикла уроков по здоровому образу жизни к проекту подключилось около 45 000 учеников со всей России. Это в 1,6 раза больше, чем за весь первый сезон в 2023-2024 гг.

Бесплатный образовательный проект «Школа питания» разработан на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» и реализуется при поддержке Роспотребнадзора. Уроки посвящены осознанному подходу к выбору сбалансированного питания и формированию здоровых привычек среди учащихся 1-11 классов. Содействие здоровому образу жизни, доступности качественных и полезных товаров — одно из приоритетных направлений ESG-стратегии Х5 Group в целом.

На данный момент на платформе зарегистрировалось почти 4500 учебных заведений. Из них наибольшая активность зафиксирована в следующих регионах: Москва (340 школ), Нижний Новгород (264 школы), Новосибирск (220 школ), Подмосковье (206) и Кубань (184). При этом лидерами по количеству уже подключенных к программе учеников, помимо столицы страны (12,9 тыс.), стали Кабардино-Балкарская Республика (2,7 тыс.), Новосибирская область (2,5 тыс.), Алтайский край (2 тыс.) и Иркутск (1,4 тыс.).

В рамках проекта «Школа питания» в декабре 2024 года проходил также месячный «Семейный марафон» здорового образа жизни. Он включал в себя 5 заданий, рассчитанных на родителей и детей всех возрастов. В онлайн-соревнованиях зарегистрировалось 211 семей, а суммарное количество выполненных заданий превысило 950. Наибольший интерес был у участников из Москвы, ХМАО, Нижегородской, Оренбургской и Новосибирской областей.

«В марафоне понравилось, что задания не вызывают трудностей. А ещё затронута важная тема правильного и здорового питания. Мы теперь стали чаще готовить вместе и следить за тем, сколько тратим на один прием пищи. Тема еды не покидает даже во время досуга: обращаем на готовку еды в фильмах», — делится впечатлениями семья Ивановых, г. Сургут.

«Впервые участвуем в таком марафоне, и нам понравилось всё! Мы стали готовить полезные для здоровья блюда. Поняли, что здоровая еда — это залог роста и работоспособности человека, а ещё поняли, что интересно проводить вечера всей семьёй можно по-разному. Задумались над тем, что у всех у нас должны быть экопривычки. Теперь ходим в магазин только с тканевой сумкой и не выбрасываем жестяные банки, а несём в школу, где на уроках технологии делают блиндажные свечи. Марафон заставил нас обратить внимание на вещи, которые мы раньше не замечали. Огромная благодарность организаторам», — рассказывает семья Досжановых, Новосибирская область, аул Нижнебаяновский.

За успешно пройденный марафон все участники получили сертификаты и подарки от партнёров проекта. Главные призы, среди которых умная мультикухня, электрический гриль, ноутбук и подарочные сертификаты, получили семьи из Курганской, Смоленской, Нижегородской областей, Приморского и Краснодарского краев, а также Удмуртской Республики.

Чтобы присоединиться к образовательному проекту «Школа питания», необходимо зарегистрироваться на сайте не позднее 1 марта 2025 года.