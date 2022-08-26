«Татмедиа» вручило 25 первоклассникам портфели с канцелярией

Сегодня в АО «Татмедиа» 25 будущим первоклассникам подарили ранцы с канцелярскими принадлежностями. Детей, чьи родители являются сотрудниками медиакомпании, поздравил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

«Я уверен, в школе вы найдете много нового и интересного, найдете верных друзей и обретете знания, которые будут с вами на протяжении всей жизни. Я надеюсь, когда вы пойдете в школу, вы будете гордо говорить о том, что ваши родители работают в “Татмедиа„», – обратился он к ребятам.

В рюкзаках будущих первоклассников находятся иллюстрированная татарская азбука, а также необходимые каждому школьнику принадлежности. Среди них – пластилин, гуашь, цветная бумага, альбом для рисования, карандаши и акварель.

«Это в первую очередь праздник для детей. Не каждая компания может организовать подобное. Это очень приятно как для родителей, так и для самих детей получать подарки с таким богатым содержимым», – поделилась сотрудник журнала «Сююмбике» Малика Асатуллина.

Поздравить тех, кто вот-вот переступит школьный порог, пришли и ребята из «СалаваТik» – молодого проекта АО «Татмедиа». Они не только станцевали, но и исполнили для гостей лучшие татарские песни в современной аранжировке.

Помимо этого, для детей организовали игры и конкурсы, которые показали готовность будущих первоклассников к школе. Например, в игре «Собери рюкзак» дети должны были положить в портфель только те предметы, которые действительно понадобятся в обучении. Все ребята успешно справились с заданием.