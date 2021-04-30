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Ру Тат
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30 апреля 2021  04:28

К севу яровых зерновых культур приступили аграрии 41 района Татарстана

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В Татарстане сев яровых зерновых культур начали земледельцы 41 района. На сегодня засеяно 335,4 тыс. га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

К севу яровой пшеницы приступили аграрии 27 районов. В 41 муниципалитете республики начат сев ячменя. Сев сахарной свеклы ведут уже 10 районов — Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, Заинский, Кайбицкий, Мензелинский, Муслюмовский, Сармановский, Тетюшский и Тукаевский. Эта культура посеяна на площади 13,6 тыс. га.

Работы по посеву овса проводят аграрии 31 района, гороха, чечевицы и нута — 30 районов, подсолнечника — 16 районов. 

«Хороший темп работ по посеву горчицы наблюдается в Нижнекамском, Заинском, Аксубаевском, Альметьевском, Буинском, Елабужском, Мензелинском, Нурлатском и Спасском районах», — отметили в министерстве.

В целом по Татарстану посевные работы планируется провести на площади 1 млн 766 тыс. га.

посевная кампания
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