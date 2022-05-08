К шествию «Бессмертного полка» в Бугульме присоединится свыше 10 тыс. участников

9 мая в Бугульме состоится шествие «Бессмертного полка». Время построения колонны назначено на 14.30, она начнет движение в 15.00. Точка сбора — площадка перед зданием Администрации на улице Газинура Гафиатуллина, 7. Затем колонна проследует по ул. Мусы Джалиля, конечной точкой маршрута станет Мемориал Вечной Славы. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

«Шествие состоится в очном формате после двухлетнего перерыва. В 2019 году во всероссийской акции приняло участие более 10 тыс. человек. В этом году ожидается не меньшее количество горожан, готовых пронести портреты своих героев», — отметила начальник отдела по работе со СМИ совета Бугульминского района Марина Сагитова.

В шествии всегда участвовал глава района Линар Закиров. Он нес портрет своего деда Нурлагата Гилязова, который ушел на фронт в 1942 году в возрасте 17 лет и прошел через всю войну.

«Ждем всех желающих принять участие в шествии и пронести портреты героев по улицам нашего города. С собой — форма одежды по погоде, штендер с портретом ветерана и чувство гордости за людей, отдавших жизнь за нас», — отмечают представители администрации.

Помимо шествия «Бессмертного полка», 9 мая в Бугульме пройдут праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Они начнутся в 8.00 с возложения цветов к Мемориалу памяти в парке культуры и отдыха, Стеле 352-й стрелковой дивизии, а также Мемориалу Вечной Славы на Аллее Героев.

В 9.45 на площади Дома техники состоится торжественное мероприятие «Мы едины — Мы непобедимы!», праздничный парад. В 15.30 откроются тематические площадки «Солдатский привал», «Полевая кухня» по улице Ленина. Концерт «Весна на клавишах Победы» запланирован на 18.30 на площади Дома техники. Здесь же в 21.00 прогремит праздничный фейерверк.