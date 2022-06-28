К сентябрю в Казани откроются после капремонта 10 отделений центра «Доверие»

В Казани к сентябрю вернутся к работе 10 отделений Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». До конца лета в них планируется завершить капремонт, сообщается на сайте мэрии татарстанской столицы.

Ремонт одного из отделений – психологической службы «Сердэш» – должен завершиться в августе. Тогда сотрудники службы возобновят прием по старому адресу: на первом этаже дома №14 по ул.Годовикова. «Сэрдэш» работает с 1995 года и за 27 лет в здании ни разу не проводился ремонт.

Пока же специалисты службы принимают татарстанцев в Республиканском центре молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» (ул.Адоратского, 36). Каждый день они принимают 20-25 человек, среди них – дети, подростки, взрослые.

После завершения капремонта в центре будут трудиться 13 сотрудников – психологов, специалистов по работе с детьми раннего возраста, молодежью и взрослыми, а также педагог.

Во время инспекции хода капремонта мэр Казани Ильсур Метшин выразил признательность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, благодаря поддержке которого в феврале начались масштабные работы по капремонту отделений центра «Доверие».

В других отделениях центра «Доверие», в том числе в новом филиале на ул.8 Марта, также планируется завершить до начала учебного года.

Ежегодно помощь в центре получают около 50 тыс. подростков и молодых людей.