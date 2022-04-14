К сентябрю 2023 года в школах России полностью отменят третью смену

До конца этого года в России построят еще 284 школы, чтобы к сентябрю 2023 года полностью ликвидировать третью смену, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

«Введение этих объектов в эксплуатацию позволит существенно сократить численность обучающихся в три смены в школах, а к 1 сентября 2023 года полностью ликвидировать третью смену», – сказала Голикова на совещании по строительству объектов образования и реализации программы капремонта школ.

Она напомнила, что, согласно поручению Президента России Владимира Путина, к 2025 году в стране должно быть построено не менее 1,3 тыс. школ. По словам Голиковой, в первом квартале года в эксплуатацию уже ввели семь школ на 4,4 тыс. мест.

Вице-премьер также отметила, что до конца следующего года необходимо обеспечить местами в детских садах всех детей до трех лет.

«За предыдущие годы нам удалось обеспечить этот показатель для детей в возрасте от трех до семи лет, сейчас мы должны обеспечить местами всех детей до трех лет», – подчеркнула она.

Напомним, в 2021 году Путин поставил задачу к 2023/2024 году закрыть третьи смены во всех образовательных учреждениях.