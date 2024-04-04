К саммиту БРИКС в Казани высадят 1 млн цветов, 300 деревьев и 5,3 тыс. кустарников

В Казани к саммиту БРИКС запланирована большая программа по озеленению города. Вдоль основного маршрута будут высажены 300 деревьев, 5,3 тыс. кустарников и около 1 млн цветов. Об этом сказано в материалах заседания штаба мэрии города по подготовке Казани к саммиту.

По улице Академика Парина планируется установить новую объемную композицию, состоящую из девяти цветочных шаров.

В сквере Коротченко, вблизи ЦУМа, территория будет озеленена и освещена. Работы планируется завершить до 1 июня.

На площади Тысячелетия заменят брусчатку, обновят освещение, территорию комплексно озеленят. Работы по первому этапу планируется завершить до 9 мая, оставшиеся – до 1 июня.

В рамках реконструкции парка Тысячелетия демонтировали железный забор, его заменят на живую изгородь. Также обновят систему автополива, отремонтируют гранитное покрытие дорожек и фонтана, опоры освещения. Работы планируется завершить до 1 июня.