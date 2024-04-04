К саммиту БРИКС в Казани отремонтируют дороги почти на 4 млрд рублей

К саммиту БРИКС в Казани будет отремонтирован 21 участок дорог на общую сумму почти 4 млрд рублей. Об этом на заседании по подготовке города к данному мероприятию сказал замруководителя исполкома по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«В Казани к саммиту БРИКС будет проведен ремонт дорожного полотна 21 участка дорог на сумму 3,85 млрд рублей. В настоящее время начаты работы на пяти объектах - мост «Миллениум», ул. Хади Такташа, улице Право- и Лево-Булачная, улице Карла Маркса, тротуар и парковка по улице Ершова вблизи пешеходного перехода. На остальных объектах ремонт проведут с апреля по сентябрь», - пояснил спикер.

Кроме того, на 22 участках улиц и общественных пространств отремонтируют освещение – заменят светильники и опоры. «Свет» уже заменили на улицах Право- и Лево-Булачная и меняют на проспекте Универсиады. Для остальных объектов закупают материалы и готовят участки к работам. Все закончат делать к концу сентября.

Еще запланирован ремонт ливневой канализации по ул. Петербургская. Срок выполнения работ с 15 апреля до 10 июня.