К саммиту БРИКС в Казани откроется выставка о культуре Китая

В Национальном музее РТ в этом месяце откроется масштабный выставочный проект, на котором будут представлены китайские коллекции российских музеев. Выставка откроется в рамках культурной программы саммита БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта РТ.

«Большинство экспонатов – около 100 – представит Национальный музей Татарстана. Китайскую коллекцию музея составляют предметы из собраний казанских коллекционеров – Андрея Лихачева, Василия Флоринского и Николая Высоцкого. Центральное место займут экспонаты, связанные с фарфоровым производством», – говорится в сообщении.

Еще 100 предметов будут представлены другими музеями. Экземпляры связаны с разными историческими эпохами и различными сферами жизни. Некоторые предметы представят широкой публике впервые.

Выставка откроется 21 октября и будет доступна до февраля следующего года.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в международном мероприятии примут представители более чем 30 государств, 24 из них будут представлены на высшем уровне. В настоящее время БРИКС объединяет 10 государств, на их долю приходятся более трети от площади Земли, почти половина населения планеты, более трети мирового ВВП по ППС.