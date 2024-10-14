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К саммиту БРИКС увеличат количество видеокамер, точек Wi-Fi и локально ускорят 4G
В общественных пространствах столицы Татарстана в преддверии саммита БРИКС появилось порядка 600 камер «Таттелекома». Компания внесла вклад в создание инфраструктуры по обеспечению безопасности горожан и гостей форума, на который съедутся руководители порядка 30 стран и около 20 тыс. участников.
Камерами, записи с которых хранятся на защищенных облачных серверах в течение 30 суток, охвачены пешеходные переходы, прилегающие к 11 станциям метро, оживленные транспортные развязки и туристические объекты Казани. Также по каналам связи провайдера в местах размещения и проживания гостей организовали высокоскоростной интернет и ТВ-сигнал.
Для улучшения покрытия сотовой связью объектов проведения саммита оператор «Летай» разработал решения с учетом особенностей каждой локации. Вблизи «Казан Экспо» команда увеличила емкость базовой станции (БС) в два раза. Еще шесть площадок модернизируют до старта форума.
Помимо подготовки к БРИКС в прошлом месяце компания установила передвижную БС у Центра семьи «Казань», где во время концерта по случаю выборов в Госсовет Татарстана к сети «Летай» на пике подключились 1,5 тыс. абонентов, а трафик превысил 50 Гб/ч.
Оператор продолжил ускорять мобильный интернет в точках, где абоненты нуждаются в коммуникациях. К примеру, сразу 6 телеком-площадок оптимизировали на трассе Алексеевское – Альметьевск. Для жителей Муслюмово благодаря рефармингу LTE-частот скорость передачи данных увеличили на 33 % при одновременном росте трафика на 20 %. 4G оптимизировали также для абонентов из Пестрецов и Нижнекамска. Всего в сентябре «Летай» построил и модернизировал в разных населенных пунктах Татарстана 14 БС.
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