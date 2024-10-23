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Общество 23 октября 2024 11:34

К саммиту БРИКС в Казани отремонтировали платформы от ж/д вокзала до аэропорта

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К саммиту БРИКС Горьковская железная дорога обновила пригородную пассажирскую инфраструктуру на участке от железнодорожного вокзала Казани до аэропорта, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Проведен ремонт пригородного комплекса с применением новых технологий, закуплено современное оборудование, благоустроены прилегающие к станциям территории», – рассказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В частности, обновлены пассажирские платформы Вахитово, Березовая Роща, Комбинат, Юбилейная, Столбище, Аэропорт. Во время ремонта заменили покрытия пешеходной дорожки, ограждения, навесы, системы освещениия, а также обновлены лавочки и урны, визуальная навигация.

На станции Аэропорт отремонтированы траволатор (движущаяся дорожка), пассажирская платформа и павильон, заменены турникеты.

#горьковская железная дорога #Казань #ремонтные работы
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