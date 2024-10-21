К саммиту БРИКС Казань получила 100 новых автобусов с кондиционерами и USB-розетками

Фото: Комитет по транспорту Казани

100 новых автобусов НЕФАЗ получила Казань к саммиту БРИКС. Интересно, что транспорт оснащен не только видеокамерами, но и кондиционерами (4 штуки) с USB-розетками.

Как сообщает комитет по транспорту города, новые «аппараты» сменят старые автобусы. «Новинки» будут ездить по маршрутам с интенсивным потоком пассажиров. Там поместится 96 человек, в салоне установили 28–29 посадочных мест. Отмечается, что в отличии от старых версий в новых автобусах стоит больше газовых баллонов, что позволит водителю работать на смене без дозаправки и маленький расход топлива. Для безопасности пассажиров в транспорте поставили датчики утечки газа.

Также в салоне проклеена шумоизоляция, а на поручнях - противоскользящие чехлы.

В общей сложности в 2024-м в Казани начнут ездить 157 новых автобусов.