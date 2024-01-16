К российскому аналогу SWIFT подключились 20 стран

К российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — подключились 20 стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран», — говорится в презентации, которую первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин представил на выставке-форуме «Россия».

В начале декабря 2023 года Центробанк сообщал, что система насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран, тогда как годом ранее их было чуть более 100.

Альтернативы SWIFT начали создаваться еще в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы. С началом спецоперации, когда от системы отключили крупнейшие российские банки, трафик СПФС показывает постоянный рост.