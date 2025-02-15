news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 15 февраля 2025 10:32

К российским поликлиникам можно будет прикрепиться через Госуслуги

Минздрав России предложил распространить по всей стране возможность прикрепляться к поликлиникам онлайн через портал Госуслуги.

Как сообщает ТАСС, заявление россияне смогут подать как в бумажном виде при личном обращении в поликлинику, так и через личный кабинет на портале.

Заявление, поданное через Госуслуги, будет заверяться неквалифицированной электронной подписью.

Для прикрепления ребенка необходимо будет предоставить данные свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС, а детям старше 14 лет помимо полиса и СНИЛСа нужно будет указать данные паспорта.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Рафаиль Шайдуллин: «Тукай с его «Не уйдем!» подхватил идею Каюма Насыри»

Рафаиль Шайдуллин: «Тукай с его «Не уйдем!» подхватил идею Каюма Насыри»

14 февраля 2025
«Почему Волга опять обмелела?»: Татарстан бьет тревогу перед сезоном сброса воды

«Почему Волга опять обмелела?»: Татарстан бьет тревогу перед сезоном сброса воды

14 февраля 2025