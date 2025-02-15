К российским поликлиникам можно будет прикрепиться через Госуслуги

Минздрав России предложил распространить по всей стране возможность прикрепляться к поликлиникам онлайн через портал Госуслуги.

Как сообщает ТАСС, заявление россияне смогут подать как в бумажном виде при личном обращении в поликлинику, так и через личный кабинет на портале.

Заявление, поданное через Госуслуги, будет заверяться неквалифицированной электронной подписью.

Для прикрепления ребенка необходимо будет предоставить данные свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС, а детям старше 14 лет помимо полиса и СНИЛСа нужно будет указать данные паспорта.