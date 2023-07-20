К «Разговорам о важном» в школах предложили привлечь участников СВО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ветеранов и участников специальной военной операции нужно привлечь к участию в занятиях «Разговоры о важном» в школах. Об этом заявил первый замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев, который сейчас исполняет обязанности министра.

«Нам представляется важным, чтобы этот опыт, это знамя того поколения — поколения победителей — сейчас было подхвачено», — цитирует ТАСС его выступление на форуме ветеранов боевых действий СВО «Справедливость. Забота. Уважение».

Бугаев напомнил, что «Разговоры о важном» проводятся в школах каждый понедельник.

Форум организован фондом «Защитники Отечества», созданным по указу Президента России Владимира Путина. Его отделения работают во всех регионах страны.