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К «Разговорам о важном» в школах предложили привлечь участников СВО
Ветеранов и участников специальной военной операции нужно привлечь к участию в занятиях «Разговоры о важном» в школах. Об этом заявил первый замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев, который сейчас исполняет обязанности министра.
«Нам представляется важным, чтобы этот опыт, это знамя того поколения — поколения победителей — сейчас было подхвачено», — цитирует ТАСС его выступление на форуме ветеранов боевых действий СВО «Справедливость. Забота. Уважение».
Бугаев напомнил, что «Разговоры о важном» проводятся в школах каждый понедельник.
Форум организован фондом «Защитники Отечества», созданным по указу Президента России Владимира Путина. Его отделения работают во всех регионах страны.
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