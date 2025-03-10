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Общество 10 марта 2025 08:00
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К Рамадану вблизи мечетей ускорили мобильный интернет

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К Рамадану вблизи мечетей ускорили мобильный интернет
Фото: ПАО «Таттелеком»

«Летай» в феврале увеличил скорость передачи данных на базовых станциях (БС) рядом с мечетями. Мусульмане, собирающиеся в молельные дома на ифтар в Рамадан, имеют доступ к быстрому интернету. Всего за прошедший месяц оператор модернизировал и построил 21 точку связи в Татарстане. В результате качество мобильной связи повысилось на торговых площадках, в жилых комплексах и колледжах.

Так, перед священным для мусульман месяцем поста покрытие 4G расширили в Казани возле медресе на улице Мазита Гафури, на территории мечетей в Набережных Челнах и Буинске, в селе Хасаншаих Арского района.

В столице республики модернизировали площадки на перекрестке улиц Ямашева и Фатыха Амирхана, где сосредоточены торговые точки, и рядом с железнодорожной станцией «Вахитово», неподалеку от которой строят ЖК «Яналиф».

Улучшили характеристики сети «Летай» и для челнинцев в 20-м, 26-м и 27-м комплексах, где в зоне востребованности абонентов находятся поликлиники и молодежный центр «Заман». Мобильный интернет ускорился до двух раз в районе медицинского и механического колледжей, а также на улице Комарова в Зеленодольске.

Локально в полтора раза скорость передачи данных возросла для балтасинцев. Теперь местные жители делятся медиафайлами быстрее. Кроме того, обрывы и задержки соединений сократились в Нурлате, Мамадыше, Альметьевске, Апастово, Алексеевском и Кукморском районах. Реклама. ПАО «Таттелеком».

#таттелеком
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