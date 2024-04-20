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К работе на предприятиях ОПК в Татарстане дополнительно привлечено 23 тыс. человек
В Татарстане в прошлом году на работу в оборонно-промышленный комплекс привлекли более 20 тыс. человек. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин, представляя отчет о деятельности Правительства РТ на заседании Госсовета РТ.
«По результатам работы в 2023 году дополнительно удалось привлечь на оборонные предприятия 23 тыс. человек. Вместе с этим, потребность еще сохраняется. Работу в этом направлении продолжаем. Все поставленные задачи по оборонно-промышленному комплексу будут выполнены», – заявил глава Правительства.
Песошин подчеркнул, что кадровый дефицит – одна из главных проблем в промышленности. Особенно не хватает высококвалифицированных специалистов.
«Поэтому требуют пересмотра подходы к трудовым ресурсам. Несмотря на то что по итогам сравнительного анализа эффективность одного занятого в республике выше, чем в среднем по стране, в ряде отраслей мы имеем отставание», – констатировал он.
В прошлом году в республике проведено 468 ярмарок вакансий, в которых участвовали 2,8 тыс. работодателей и 293 образовательные организации. Их посетили более 53 тыс. человек.
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