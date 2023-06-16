К работе на предприятиях ОПК привлечено порядка 21 тыс. молодых специалистов

За последнее время к работе на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса привлечено порядка 21 тыс. молодых специалистов. Такими данными на ПМЭФ-2023 поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Ребята идут на оборонные предприятия, идут прямо из средних профессиональных училищ. И 21 тыс. ребят за последнее время привлекли на работу на оборонно-промышленные предприятия», — цитирует ее ТАСС.

В настоящее время федеральные и региональные власти занимаются разработкой инфраструктуры для сотрудников таких предприятий. Как отметила Голикова, работники заинтересованы в наличии соответствующих социальных гарантий.