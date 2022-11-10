К работе карты «Батыр» для детей мобилизованных подключились 45 учреждений культуры
По специальной карте возможностей «Батыр» для детей призванных из запаса по частичной мобилизации сейчас работают 45 учреждений культуры. Об этом сегодня на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре и науке сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.
«Городские культурные центры включились в эту работу и сегодня активно взаимодействуют с такими семьями. Также хочется поблагодарить Министерство культуры РТ за неравнодушие и подключение к этой системе государственных учреждений культуры», — отметил Абзалов.
При этом, по словам чиновника, инициативу проявляют и частные культурные институции.
Еще в октябре в республике началась выдача пластиковых карт «Батыр», подтверждающих льготы для детей мобилизованных. Карта дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, а также посещения культурных и спортивных объектов. Кроме того, ребятам предоставят бесплатное двухразовое питание в школах. Бесплатным для них окажется также посещение детских садов и питание в них.