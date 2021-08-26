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Ру Тат
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26 августа 2021  13:30

В историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка ко Дню Татарстана

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В казанском историческом парке «Россия — моя история» сегодня открылась интерактивная выставка «Есть память, которой не будет забвения». Экспозиция приурочена к празднованию Дня Республики Татарстан. 

В открытии приняла участие депутат Государственной Думы от Татарстана Ольга Павлова. Она поблагодарила организаторов за сохранение культурного наследия и назвала выставку одним из самых важных событий Года родных языков и народного единства. 

«Название выставки как нельзя лучше раскрывает ее суть. Это наши корни и наши традиции. Межнациональный и межконфессиональный мир — это основа нашей государственности. Все это является конкурентным преимуществом Российской Федерации», — сказала депутат.

Фото: © пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

Ольга Павлова напомнила о словах Президента РФ Владимир Путина. 

«Россия — многоконфессиональное государство. Президент России Владимир Путин говорил, что на его столе всегда лежат четыре священных текста: Библия, Коран, Тора и Ганджур. И в каждом из них заложены непреходящие истины, ключевая из которых — это любовь к ближнему своему», — подчеркнула парламентарий.

#ольга павлова #мультимедийный парк россия моя история #Год родных языков и народного единства
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