В историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка ко Дню Татарстана

В казанском историческом парке «Россия — моя история» сегодня открылась интерактивная выставка «Есть память, которой не будет забвения». Экспозиция приурочена к празднованию Дня Республики Татарстан.

В открытии приняла участие депутат Государственной Думы от Татарстана Ольга Павлова. Она поблагодарила организаторов за сохранение культурного наследия и назвала выставку одним из самых важных событий Года родных языков и народного единства.

«Название выставки как нельзя лучше раскрывает ее суть. Это наши корни и наши традиции. Межнациональный и межконфессиональный мир — это основа нашей государственности. Все это является конкурентным преимуществом Российской Федерации», — сказала депутат.

Фото: © пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

Ольга Павлова напомнила о словах Президента РФ Владимир Путина.

«Россия — многоконфессиональное государство. Президент России Владимир Путин говорил, что на его столе всегда лежат четыре священных текста: Библия, Коран, Тора и Ганджур. И в каждом из них заложены непреходящие истины, ключевая из которых — это любовь к ближнему своему», — подчеркнула парламентарий.