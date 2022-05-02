К поисковикам Нижнекамска на «Вахту Памяти» приехала внучка погибшего красноармейца

С нижнекамскими поисковиками произошел очень редкий случай. Внучка и родственники красноармейца Ивана Губарева, погибшего в годы Великой Отечественной войны, — его останки были найдены и опознаны благодаря медальону, — приехали на «Вахту Памяти», чтобы встретиться с отрядом «Нефтехимик». Об этом сообщается в Telegram-канале поискового отряда.

«520 км разделяли внучку и деда. Мария Николаевна искала деда очень долго, писала письма в архив, ездила на Мамаев Курган. Поэтому когда услышала весть о том, что их герой найден, при первой же возможности приехала, чтобы посмотреть, где погиб дед, и познакомиться с отрядом», — говорится в сообщении.

Иван Губарев будет захоронен с воинскими почестями рядом с могилой своей жены и четверых детей. Он родился в 1900 году, ушел на войну. Считался пропавшим без вести с 1942 года. Его останки и медальон были обнаружены в первый же день экспедиции в районе деревни Опытное — туда на «Вахту памяти-2022» поисковики отряда «Нефтехимик» отправились 22 апреля.

За 18 лет благодаря работе отряда 866 погибших солдат обрели вечный покой, 14 имен без вести пропавших было восстановлено по медальонам и шесть — по личным вещам.

Миссия поисковиков — вернуть из небытия имена сотен тысяч неизвестных солдат, которые отдали свои жизни за Родину во время Великой Отечественной войны. Главное в работе поискового отряда — установить имена погибших, связаться с родственниками и со всеми воинскими почестями предать земле останки героев Отечества.