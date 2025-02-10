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Общество 10 февраля 2025 09:09

К пляжу «Тихие горы» в Менделеевске обустроят дорожки и пешеходные тротуары

К пляжу «Тихие горы» в Менделеевске обустроят дорожки и пешеходные тротуары

При поддержке республиканского правительства к пляжу «Тихие горы» в Менделеевском районе будет построена новая асфальтная дорога с пешеходным тротуаром и освещением для удобства жителей и гостей. На деловом понедельнике замглавы района Лейсан Галеева рассказала, что Правительство Татарстана выделит дополнительные средства на ремонт объектов в Менделеевске.

По словам спикера, на водном объекте также будут оборудованы дополнительные парковочные места, проведено благоустройство и озеленение спуска.

Помимо этого, Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил выделить дополнительные средства на капитальный ремонт объектов Менделеевской Центральной районной больницы и строительство мелководного бассейна.

При помощи республиканского финансирования в больнице в этом году начнется ремонт патологоанатомического отделения (морга), пищеблока и гаражей скорой помощи.

Также при софинансировании республики в Менделеевске будет капитально отремонтирован бассейн «Нептун», а рядом построим отдельно стоящее здание мелководного бассейна, где дети смогут заниматься с самого раннего возраста.

«Благодарим правительство Татарстана за поддержку в развитии комфорта для жителей Менделеевска!» – поблагодарила Галеева.

Фото и презентация предоставлены пресс-службой Менделеевского района.

#менделеевский район
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