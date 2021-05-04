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Ру Тат
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4 мая 2021  12:30
Арсений Каримов

К параду под окнами ветеранов в Казани в этом году присоединится автомобиль «Победа»

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В этом году в Казани в честь Дня Победы вновь пройдет парад под окнами каждого ветерана. По сравнению с прошлым годом к колонне добавится автомобиль «Победа». Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«В „Параде под окнами“ поучаствуют танки Т-34 и ИС-3, „Катюша“, ЗИС, „Победа“ и ГАЗ-АА „Полуторка“. В этом году колонна дополнена несколькими машинами послевоенных лет, в том числе „Победой“», — сообщил Азат Абзалов.

Кузов «Полуторки» превратится в импровизированную сцену, где для каждого из ветеранов будет устроен небольшой концерт, а «Волонтеры Победы» зайдут к ветеранам и вручат им подарки.

Акция стартует 5 мая.

парад победы азат абзалов
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