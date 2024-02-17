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К ответственности привлекли мать ребенка, который толкнул инвалида в Азнакаево
Сегодня в социальных сетях появилось видео, снятое на камеру видеонаблюдения в Азнакаево. На кадрах видно, как подросток толкает в спину мужчину с тростью, и мужчина падает на дорогу.
По данному факту полиция организовала проверку. Как выяснилось, между 44-летним местным жителем и 11-летним мальчиком возник конфликт, из-за которого школьник и толкнул мужчину.
Сотрудники ПДН провели с подростком профилактическую беседу, а в отношении его матери был составлен административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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