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К ответственности привлекли казанца, который избил сына в кабинете директора школы
Замдиректора одной из городских школ сообщил в полицию о жестоком обращении с несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Как выяснилось, 40-летнего мужчину вызвали к директору из-за того, что сын плохо вел себя в школе. Во время профилактической беседы мужчина начал бить руками и ногами 8-летнего мальчика, после чего продолжил избивать его во дворе школы.
Школьника с травмами госпитализировали в городскую больницу, а в отношении отца составили материал о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда здоровья, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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