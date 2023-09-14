К ответственности привлекли капитана, пришвартовавшего теплоход в Аракчино без разрешения

Капитана теплохода привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности судоходства, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

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Татарская транспортная прокуратура установила, что в августе 2023 года капитан теплохода «Волгарь-1» на Волге отбуксировал баржу с песком к месту выгрузки в Аракчино, а пока ожидал разгрузки, пришвартовал теплоход у соседнего законсервированного причала, не получив разрешения у владельца.

В отношении капитана было возбуждено дело об административном нарушении. Казанским отделом Госморречнадзора капитан был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.