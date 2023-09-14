Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
К ответственности привлекли капитана, пришвартовавшего теплоход в Аракчино без разрешения
Капитана теплохода привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности судоходства, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Татарская транспортная прокуратура установила, что в августе 2023 года капитан теплохода «Волгарь-1» на Волге отбуксировал баржу с песком к месту выгрузки в Аракчино, а пока ожидал разгрузки, пришвартовал теплоход у соседнего законсервированного причала, не получив разрешения у владельца.
В отношении капитана было возбуждено дело об административном нарушении. Казанским отделом Госморречнадзора капитан был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа