К открытию нового лицея «Алгоритм» в Куюках проложена новая дорога и тротуары

К открытию нового лицея «Алгоритм» в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана проложена новая дорога и тротуары. Новая школа примет первых учеников завтра, 1 сентября. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района.

«За три дня было обустроено 780 метров дорого, положено 2 слоя асфальта, отремонтированы тротуары. Работа велась круглосуточно», — отметил источник агентства.

Сегодня глава района Ильхам Кашапов осмотрел дорогу, которая ведет к новой школе. Он отметил, что есть некоторые недочеты, и они обязательно будут исправлены. В ближайшее время планируется решить вопросы, связанные с безопасностью: будут установлены дорожные знаки, обустроены искусственные неровности и пешеходные переходы.

После 1 сентября дорожная служба вернется и завершит работы. Обустройство уличного освещения тоже планируется. После открытия образовательной организации будет решено, где установят столбы.

«Администрация новой школы убедительно попросила при подвозе детей автомобили оставлять на парковочных площадках напротив 30 квартала, у второго КПП ЖК „Светлый“ и у детского сада „Золотая рыбка“», — добавил источник.

Также сегодня состоялась встреча главы района с педагогическим коллективов. В актовом зале нового лицея Ильхам Кашапов познакомился с каждым учителем и дал советы и наставления.