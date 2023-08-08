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К осени на Юнусовской площади в Казани реконструируют сады Любви, Танца и Майдан
В Казани ведется реконструкция трех скверов на Юнусовской площади: садов Любви, Танца и Майдан. Благоустройство площади, появившейся во второй половине XVIII века, стартовало с сада Печали еще в прошлом году, напоминает пресс-служба городской мэрии.
Как и в саду Печали, на территории садов Любви, Танца и Майдана установят новые архитектурные формы, скамьи, стулья, и даже сундуки. Кроме того, в скверах планируется высадить новые деревья и цветы, сообщили мэру города Ильсуру Метшину, который проконтролировал сегодня ход работ.
Работы сейчас в самом разгаре – создание посевного газона перешагнуло экватор, установлены системы видеонаблюдения и автополива, опоры освещения. На 30% выполнен монтаж малых архитектурных форм.
Создатели проекта благоустройства вдохновлялись историей Старо-Татарской слободы, отметила главный архитектор проектов Института развития города Арина Хасанова. Все скверы площади объединены единой концепцией, но имеют свои уникальные черты, подчеркнула она.
Полностью завершить работы планируется осенью.
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