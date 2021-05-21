«К осени должны привить 60% жителей»: главный санитарный врач вакцинировалась от Covid-19

«Все мои близкие уже давно привились»

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина вакцинировалась от новой коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач республики объяснила, что привилась именно сейчас, потому что у нее были антитела к инфекции, а потом врачи дали ей медицинский отвод.

«Все мои близкие, и муж, и родители давно сделали прививку. Сегодня наконец-то пришел тот час, когда врачи разрешили и мне сделать прививку», – сказала она.

Первый компонент отечественного препарата главе республиканского ведомства ввели в казанской поликлинике №7. Главный санитарный врач РТ напомнила, что в Татарстане прививают тремя вакцинами, медик на предварительном осмотре советует, какой препарат лучше выбрать.

Перед инъекцией врач задала необходимые вопросы, осмотрела, померила давление, температуру, сатурацию крови и прослушала легкие. Противопоказаний не выявилось, и Марину Патяшину пригласили в процедурный кабинет.

Препарат ввели за считанные секунды, сразу после инъекции главный санитарный врач Татарстана отметила, что чувствует себя прекрасно.

В Татарстане не было поствакцинальных осложнений

«Мы все очень боимся Covid-19 и видим тяжелые последствия заболевания, начиная от серьезных и длительных осложнений, кончая самыми печальными летальными случаями. С другой стороны, мы опасаемся вакцинации. Эта непонятная ситуация», – отметила глава Роспотребнадзора РТ.

Сомневающимся в необходимости вакцинации татарстанцам Марина Патяшина рассказала, что среди 300 тысяч уже привившихся от коронавируса жителей республики не было ни одного поствакцинального осложнения.

После прививки может болеть плечо или подняться темпераура, но это нормальная реакция организма на введенную вакцину.

«Никаких опасений за свое здоровье при вакцинации люди испытывать не должны. Я считаю, что очень глупо отказываться от вакцинации и не делать ее», – отметила руководитель республиканского ведомства.

Лето – хорошее время для вакцинации

Главный санитарный врач Татарстана заметила, что лето – благоприятный период для вакцинации.

«Летом у нас традиционно увеличиваются социальные контакты, общение, путешествия, и оставлять себя без иммунитета от новой коронавирусной инфекции – это по крайней мере глупо», – сказала она.

Особый интерес в вакцинации, как считает Марина Патяшина, должны проявить пожилые жители республики и те, кто по роду профессии контактирует с большим количеством людей.

К тому же эпидемиологическая ситуация для новой коронавирусной инфекции в Татарстане стабильная, роста числа случаев заражения Роспотребнадзор не видит.

Должны привить 60% населения Татарстана к осени

В Роспотребнадзоре РТ ждут подъема заболеваемости коронавирусом осенью. Любая вирусная инфекция имеет тенденцию к росту в осенне-зимний период.

«Рост инфекции будет, поскольку это такая особенная инфекция, и поэтому к 1 сентября мы должны успеть привить 60% взрослого населения нашей республики для того, чтобы сдержать интенсивный рост числа заболевших», – отметила Патяшина.

Сейчас в республике выявлен 21 заболевший британским штаммом коронавируса. Интересно, что все они не выезжали даже за пределы республики.

«Мутировашие штаммы широко циркулируют среди нашего населения», – сказала главный санитарный врач РТ.

Марина Патяшина подчеркнула, что все три отечественные вакцины эффективны против мутаций Covid-19.

11 июня главу Роспотребнадзора ждет вторая прививка. Она поделилась, что рада примкнуть к 300 тысячам жителей Татарстана, которые уже вакцинировались и защитили себя и близких от коронавируса.