«К ноябрю поняли наш потенциал». Гатиятулин рассказал, что помогло преодолеть сложности начала сезона

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после шестого матча с «Локомотивом» прокомментировал итоги сезона, признав, что команда нашла свою игру лишь к середине осени. Специалист отметил, что преодолеть кризис помогла поддержка клубного руководства, благодаря которой игроки смогли перестроиться и принять новые роли.

«К ноябрю мы поняли наш потенциал, стали готовиться к плей-офф, — рассказал наставник казанцев. — Обозначили наши козыри. Это активная игра четырёх троек, активные действия защитников. В концовке больше всех забили в регулярном чемпионате, были непростые соперники в плей-офф. Главным было не то, в какой хоккей мы играем, а то, кто и как распорядится своими отрезками на льду».

Также он рассказал, как преодолел самый сложный период в начале сезона. Он отметил, что главным стимулом послужила поддержка руководства клуба.

«И ещё раз повторюсь, что мне выразили поддержку наши руководители. Был очень важный звонок Наиля Ульфатовича (Маганова) в сентябре. Мы сосредоточились на работе и потихоньку смогли найти выход из этой ситуации. Нашли сочетания, ребята услышали, что мы хотим от них видеть.

Вошли в сезон не сразу оптимальным составом, и надо было время, чтобы понять и возможности, и сочетания. Плюс многие ради результата наступили на собственное Я, потому что в других командах у кого-то было больше игрового времени. Здесь они приняли роли, к примеру, Дима Яшкин перестроился, может быть, не сразу, но, тем не менее, многие ребята правильно восприняли всё, что происходило», – приводит слова Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Напомним, старт регулярного чемпионата 2025/26 получился провальным, команда опускалась на предпоследнее место в Восточной конференции.