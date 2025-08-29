«К новым победам!»: Минниханов и олимпийские чемпионки открыли в Казани Центр фехтования

Очередной спортивный объект сегодня открыли в Казани с размахом: открывать новый Центр фехтования, ставший частью школы олимпийского резерва, приехал Рустам Минниханов и две олимпийские чемпионки – Мартьянова и Гилязова. Как прошло открытие и почему Татарстан подтверждает статус спортивного центра страны – в материале «Татар-информа».





Новый Центр фехтования, ставший частью школы олимпийского резерва, с размахом открыли сегодня в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рустам Нургалиевич, вы развиваете спорт в Татарстане, без вас ничего бы не было»

Когда в холл новенького объекта вошел Раис РТ Рустам Минниханов, его встречали олимпийские чемпионки Марта Мартьянова и Наиля Гилязова. На большом экране мелькали архивные кадры – на них были и советские рапиристки из республики, которые взяли золото в Монреале 1976 года, была на них и Марта, которая, несмотря на травму ноги, героически выиграла золотую медаль в командном турнире в бое с француженками на Олимпиаде в Токио в 2021 году.

На историческую аналогию между этими победами обратил внимание главный тренер сборной России по фехтованию, олимпийский чемпион Ильгар Мамедов. Он вспомнил, что победы казанских фехтовальщиц в свое время дали толчок для развития этой дисциплины в республике, а последняя победа Мартьяновой побудила руководство Татарстана продолжить эту традицию.

Главный тренер сборной России по фехтованию, олимпийский чемпион Ильгар Мамедов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В 76-м году после победы на Олимпийских играх, когда вернулись Наиля Гилязова, Валентина Никонова, Ольга Князева, здесь решили построить школу фехтования. После победы Марты Мартьяновой на Олимпиаде в Токио-2020, которая проходила в 2021 году, построили такой прекрасный Центр фехтования. Я не понимаю, как в такие короткие сроки вы смогли это сделать. Большая благодарность от Федерации России по фехтованию, от Алишера Бурхановича Усманова (российский миллиардер, один из спонсоров проекта, – прим. Т-и), всем, кто принимал участие в строительстве нового центра. Рустам Нургалиевич, вы развиваете спорт в Татарстане, без вас ничего бы не было. Спасибо вам большое», – сказал Мамедов и вручил Рустаму Минниханову памятную плакетку.

Ильгар Мамедов вручил Рустаму Минниханову памятную плакетку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый центр для новых больших побед

Центр фехтования построен отдельным решением Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова совместно с Федерацией фехтования России.

Условия у юных спортсменов в нем будут шикарными. Его площадь – более 4 тыс. кв. метров. Есть два универсальных спортивных зала с возможностью размещения 10-14 тренировочных площадок, тренажерный зал, мужская и женская раздевалки на 20 человек, медицинские кабинеты (кабинет врача, процедурная, массажный кабинет) и другие технические помещения.

«Сегодня накануне главного праздника – Дня республики, нашей столицы – мы сдаем в эксплуатацию новый Центр фехтования. Это современнейший комплекс, который обеспечен всем необходимым для тренировочного процесса и организации соревнований. Я, конечно же, должен открыть секрет: Алишер Бурханович нас подтолкнул, чтобы этот комплекс был полноценным и большим. И те традиции фехтования, которые есть в нашей республике, должны быть продолжены нашими молодыми спортсменами. В добрый путь!» – сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Те традиции фехтования, которые есть в нашей республике, должны быть продолжены нашими молодыми спортсменами. В добрый путь!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свою очередь воспитанница этой школы Марта Мартьянова отметила, что в новом здании есть всё, чтобы юноши и девушки могли готовиться к новым победам.

«Я, когда в детстве впервые пришла сюда, в соседнее здание, тоже подумала, что всё очень классно. Это очень большой просторный зал. И абсолютно всё мне нравилось. И сейчас мне очень понравилось – это очень красиво и эстетично. И уже многие сегодня сказали, что поражены, как быстро этот зал построился. Ну, как спортсмен, профессиональный спортсмен, я могу оценить, что здесь, в этом зале есть всё», – сказала она.

Чемпионка ОИ-1976 Наиля Гилязова поблагодарила руководство республики за реализацию проекта.

«Я искренне рада за молодых спортсменов. Здесь для них есть всё необходимое, лучшие условия. Вперед, к новым победам!» – сказала Гилязова.

Чемпионка ОИ-1976 Наиля Гилязова поблагодарила руководство республики за реализацию проекта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фехтованием в Татарстане занимаются более 1 тыс. человек

Фехтование в республике представлено всеми видами оружия, включает в себя все этапы подготовки. Всего в республике им занимается более 1 тыс. человек. Большое внимание уделяется популяризации фехтования не только в Казани, но и в городах, поселках городского типа республики. В составе сборной команды России представлены и 11 спортсменов школы олимпийского резерва.

В Татарстане проводятся чемпионаты, первенства и кубки Республики Татарстан по фехтованию, а также всероссийские и межрегиональные соревнования среди всех возрастов.

Условия у юных спортсменов в новом центре будут шикарными Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова ежегодно из бюджета Республики Татарстан выделяются средства на обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем, экипировкой спортивных школ муниципальных образований Республики Татарстан, сборных команд республики.

Татарстан – один из лидеров по обеспеченности спортивными объектами в стране. Общее количество спортивных сооружений достигло 12 тысяч. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2024 году составила 65,8%.

Марта Мартьянова отметила, что в новом здании есть всё, чтобы юноши и девушки могли готовиться к новым победам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сестренка Мартьяновой пошла по ее стопам

В течение года в Татарстане проводится несколько соревнований по фехтованию.

В январе проходят Всероссийские соревнования «Новогодний турнир» по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет, а также «Рождественский турнир» по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет.

Позже спортсмены выступают на чемпионате Приволжского федерального округа по фехтованию.

Помимо этого, наши спортсмены ежегодно участвуют в юношеских турнирах «Весенняя капель», «Золотая осень». А завершается сезон Всероссийскими спортивными соревнованиями по фехтованию на саблях среди юношей и девушек до 21 года.

Сегодня в зале тоже собралось около пятидесяти спортсменок, которые даже продемонстрировали гостям выпады и другие приемы. Марта Мартьянова же после окончания церемонии призналась, что переживала за свою сестренку Ринату, которая пошла по стопам прославленной старшей сестры.

«Знаете, у меня здесь сестренка, и я, наверное, только на нее смотрела. И не могу оценивать здраво, насколько она подающая надежды, она только начинающая. Но когда мы с ней разговариваем, я вижу – у нее есть большое желание, рвение. Хотя я говорю: «Может, не надо?» Но она очень хотела», – рассказала олимпийская чемпионка.