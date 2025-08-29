«К новым победам!»: Минниханов и олимпийские чемпионки открыли в Казани Центр фехтования
Марта Мартьянова оценила условия для тренировок в новом Центре фехтования
Очередной спортивный объект сегодня открыли в Казани с размахом: открывать новый Центр фехтования, ставший частью школы олимпийского резерва, приехал Рустам Минниханов и две олимпийские чемпионки – Мартьянова и Гилязова. Как прошло открытие и почему Татарстан подтверждает статус спортивного центра страны – в материале «Татар-информа».
«Рустам Нургалиевич, вы развиваете спорт в Татарстане, без вас ничего бы не было»
Когда в холл новенького объекта вошел Раис РТ Рустам Минниханов, его встречали олимпийские чемпионки Марта Мартьянова и Наиля Гилязова. На большом экране мелькали архивные кадры – на них были и советские рапиристки из республики, которые взяли золото в Монреале 1976 года, была на них и Марта, которая, несмотря на травму ноги, героически выиграла золотую медаль в командном турнире в бое с француженками на Олимпиаде в Токио в 2021 году.
На историческую аналогию между этими победами обратил внимание главный тренер сборной России по фехтованию, олимпийский чемпион Ильгар Мамедов. Он вспомнил, что победы казанских фехтовальщиц в свое время дали толчок для развития этой дисциплины в республике, а последняя победа Мартьяновой побудила руководство Татарстана продолжить эту традицию.
«В 76-м году после победы на Олимпийских играх, когда вернулись Наиля Гилязова, Валентина Никонова, Ольга Князева, здесь решили построить школу фехтования. После победы Марты Мартьяновой на Олимпиаде в Токио-2020, которая проходила в 2021 году, построили такой прекрасный Центр фехтования. Я не понимаю, как в такие короткие сроки вы смогли это сделать. Большая благодарность от Федерации России по фехтованию, от Алишера Бурхановича Усманова (российский миллиардер, один из спонсоров проекта, – прим. Т-и), всем, кто принимал участие в строительстве нового центра. Рустам Нургалиевич, вы развиваете спорт в Татарстане, без вас ничего бы не было. Спасибо вам большое», – сказал Мамедов и вручил Рустаму Минниханову памятную плакетку.
Новый центр для новых больших побед
Центр фехтования построен отдельным решением Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова совместно с Федерацией фехтования России.
Условия у юных спортсменов в нем будут шикарными. Его площадь – более 4 тыс. кв. метров. Есть два универсальных спортивных зала с возможностью размещения 10-14 тренировочных площадок, тренажерный зал, мужская и женская раздевалки на 20 человек, медицинские кабинеты (кабинет врача, процедурная, массажный кабинет) и другие технические помещения.
«Сегодня накануне главного праздника – Дня республики, нашей столицы – мы сдаем в эксплуатацию новый Центр фехтования. Это современнейший комплекс, который обеспечен всем необходимым для тренировочного процесса и организации соревнований. Я, конечно же, должен открыть секрет: Алишер Бурханович нас подтолкнул, чтобы этот комплекс был полноценным и большим. И те традиции фехтования, которые есть в нашей республике, должны быть продолжены нашими молодыми спортсменами. В добрый путь!» – сказал Рустам Минниханов.
В свою очередь воспитанница этой школы Марта Мартьянова отметила, что в новом здании есть всё, чтобы юноши и девушки могли готовиться к новым победам.
«Я, когда в детстве впервые пришла сюда, в соседнее здание, тоже подумала, что всё очень классно. Это очень большой просторный зал. И абсолютно всё мне нравилось. И сейчас мне очень понравилось – это очень красиво и эстетично. И уже многие сегодня сказали, что поражены, как быстро этот зал построился. Ну, как спортсмен, профессиональный спортсмен, я могу оценить, что здесь, в этом зале есть всё», – сказала она.
Чемпионка ОИ-1976 Наиля Гилязова поблагодарила руководство республики за реализацию проекта.
«Я искренне рада за молодых спортсменов. Здесь для них есть всё необходимое, лучшие условия. Вперед, к новым победам!» – сказала Гилязова.
Фехтованием в Татарстане занимаются более 1 тыс. человек
Фехтование в республике представлено всеми видами оружия, включает в себя все этапы подготовки. Всего в республике им занимается более 1 тыс. человек. Большое внимание уделяется популяризации фехтования не только в Казани, но и в городах, поселках городского типа республики. В составе сборной команды России представлены и 11 спортсменов школы олимпийского резерва.
В Татарстане проводятся чемпионаты, первенства и кубки Республики Татарстан по фехтованию, а также всероссийские и межрегиональные соревнования среди всех возрастов.
Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова ежегодно из бюджета Республики Татарстан выделяются средства на обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем, экипировкой спортивных школ муниципальных образований Республики Татарстан, сборных команд республики.
Татарстан – один из лидеров по обеспеченности спортивными объектами в стране. Общее количество спортивных сооружений достигло 12 тысяч. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2024 году составила 65,8%.
Сестренка Мартьяновой пошла по ее стопам
В течение года в Татарстане проводится несколько соревнований по фехтованию.
В январе проходят Всероссийские соревнования «Новогодний турнир» по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет, а также «Рождественский турнир» по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет.
Позже спортсмены выступают на чемпионате Приволжского федерального округа по фехтованию.
Помимо этого, наши спортсмены ежегодно участвуют в юношеских турнирах «Весенняя капель», «Золотая осень». А завершается сезон Всероссийскими спортивными соревнованиями по фехтованию на саблях среди юношей и девушек до 21 года.
Сегодня в зале тоже собралось около пятидесяти спортсменок, которые даже продемонстрировали гостям выпады и другие приемы. Марта Мартьянова же после окончания церемонии призналась, что переживала за свою сестренку Ринату, которая пошла по стопам прославленной старшей сестры.
«Знаете, у меня здесь сестренка, и я, наверное, только на нее смотрела. И не могу оценивать здраво, насколько она подающая надежды, она только начинающая. Но когда мы с ней разговариваем, я вижу – у нее есть большое желание, рвение. Хотя я говорю: «Может, не надо?» Но она очень хотела», – рассказала олимпийская чемпионка.