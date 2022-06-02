К началу учебного года в Татарстане откроют три новых детсада

В этом году в Татарстане планируется открыть три новых детских сада. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов сегодня в прямом эфире, организованном в аккаунте Региональной общественной приемной политической партии «Единая Россия».

«За последние три года построено и открыто около 60 новых детсадов. В 2019 году мы открыли 30 новых детсадов по республике, в 2020 году — 28 на 5 тыс. мест, половина — для детей ясельной группы. В 2021 году мы открыли 17 новых детсадов на 3 тыс. мест, в том числе 1,2 тыс. мест для ясельной группы. К новому учебному году к открытию планируются еще три детских сада. Это детские сады в 59-м квартале Казани, в Буинском и Нижнекамской районах», — рассказал замминистра.

Представитель Минобрнауки РТ отметил, что всего за последние три года создано более 14 тыс. мест для дошкольников. Всего в республике насчитывается около 2 тыс. дошкольных образовательных организаций различного профиля и форм собственности. Детские учреждения посещают свыше 215 тыс. воспитанников. Как правило, вместимость детсадов в республике составляет от 50 до 300 мест.