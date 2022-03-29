К 20 августа в РТ капитально отремонтируют более 140 школ и детсадов

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Сегодня в общественной приемной «Единой России» в Казани состоялся круглый стол, посвященный капитальному ремонту образовательных учреждений в Татарстане в этом году. Всего по региональной и республиканской программе будут обновлены более 140 учреждений: школ, детских садов, техникумов и других. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Школы и дошкольные учреждения всегда нуждаются в особой заботе и ремонте. Татарстан всегда занимает лидирующие позиции в обеспечении достойных условий для работы педагогов. 2022 и 2023 годы должны стать прорывными в этом вопросе на уровне всей страны», — отметила спикер.

Она добавила, что на федеральном уровне утверждена специальная программа по капитальному ремонту образовательных учреждений. В нее вошли 66 объектов в Татарстане, на ремонт которых потратят более 3,79 млрд рублей, из которых более 2 млрд — средства федерального бюджета, остальное — республиканского. Ларионова подчеркнула, что при проектировании отдельно проработают вопрос антитеррористической безопасности учреждений.

«Кроме того, в Татарстане мы проводим активную работу по ремонту пищеблоков. По поручению Президента России Владимира Путина горячим питанием обеспечены все учащиеся начальных классов. А для того, чтобы вкусно кормить, нужно создать соответствующие условия в пищеблоках. В прошлом году мы отремонтировали почти 200 таких объектов, в этом году программа продолжится», — сообщила Ларионова.

В Татарстане есть и региональная программа капитального ремонта образовательных учреждений, которая работает с 2012 года. За это время под нее попали более 1,3 тыс. объектов, потрачено 23,7 млрд рублей, заявил замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев.

«В прошлом году по этой программе капитально отремонтированы были 97 объектов образования на общую сумму 2 млрд рублей. Из них 36 объектов общеобразовательных организаций, девять государственных общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 52 дошкольных образовательных организации», — сказал Андреев.

В этом году по республиканской программе запланирован ремонт 74 объектов образования на общую сумму 1,77 млрд рублей. Это 23 общеобразовательные организации, 29 образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями, 22 дошкольные образовательные организации, добавил он.

По этой программе будут выполнены 10 основных видов работ: ремонт фасада, кровли, замена окон, ремонт входных групп, отмостков, замена санузлов, замена и ремонт инженерных внутренних коммуникаций, благоустройство и ограждение территории, пояснил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

«Это список обязательных работ при ремонте школ и детских садов. Остальные работы будут выполняться за счет бюджетов муниципальных образований и спонсоров. Сейчас уже сформирована смета, мы знаем, какие работы, где и в какой срок мы должны выполнить. 1 сентября школы должны быть готовы к приему детей. Но мы себе ставим срок — 20 августа», — отметил он.

Кроме школ в эту программу входят образовательные учреждения культуры. В этом году будут отремонтированы четыре школы искусств и музыкальная школа в Нижнекамске.

Также будут обновлены шесть детских оздоровительных лагерей за почти 400 млн рублей, 11 техникумов и училищ за 500 млн рублей, а также шесть общежитий, заключил Насыров.

«Уже началась подготовительная работа. Они разрабатывают проектно-сметную документацию, чтобы можно было приступить к работам сразу после окончания экзаменов в школах», — добавил он.

Особое внимание Насыров призвал уделить технике безопасности при проведении капитального ремонта в школах. Несмотря на то, что он проводится в неучебное время, на территории учреждений зачастую все равно собираются дети, играют на площадках.