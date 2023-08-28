К новому учебному году в Нижнекамске капитально отремонтировали четыре школы

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К 1 сентября в Нижнекамске капитально обновили четыре школы — две по республиканской программе и две по федеральной. Как сообщил на деловом понедельнике глава района Рамиль Муллин, на работы было выделено «серьезное финансирование».

Школа №19 и гимназия №2, обновленные по республиканской программе, требовали особого внимания. Так, первый объекто находился в ветхом состоянии.

«Школы стали красивыми, обновленными не только внутри, но и снаружи. Ресурсов хватило обновить фасады. С хорошим таким посылом идем в новый учебный год», — отметил глава района.

Школы №7 и №21 были обновлены по федеральной программе. «Это сейчас настоящие образовательные пространства», — отметил Муллин.

Начальник Управления образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин добавил, что в пяти школах проведен ремонт пищеблоков.

Всего этом году за парты сядут 3,9 тыс. нижнекамских первоклассников.