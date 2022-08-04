В Татарстане завершается ремонт 118 школ и 163 пищеблоков в учебных заведениях

К новому учебному году в Татарстане капитально отремонтируют 118 школ и 163 пищеблока в учебных заведениях. Об этом сообщила сегодня в Общественной приемной «Единой России» в Казани депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.

«Это актуально, потому что горячее питание для учащихся начальной школы, в целом питание школьников – проблема, которой мы занимаемся последние годы. Татарстан – одна из немногих республик, где капитальный ремонт пищеблоков решается в режиме специальной программы уже не первый год», – сказала она.

В этом году значительно возросло количество ремонтируемых школ. Из 118 учебных заведений 66 обновят по федеральной программе капитального ремонта, начало которой положила татарстанская программа.

«Президент Татарстана [Рустам Минниханов] определил виды работ для школ, где проводится капремонт, который должен также завершится к первому сентября. Эти принципы Минпросвящения РФ взяло за основу при разработке федеральной программы», – пояснила Ларионова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к 1 сентября в Татарстане откроются девять новых школ для 7,3 тыс. ребят.