К новогодним праздникам в питомниках Татарстана выращено 2 тысячи елей

Около 2 тысяч елей и около 15 тонн хвойных лапок выращено и заготовлено в лесопитомниках Татарстана для продажи перед новогодними праздниками. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в «Татар-информе».

«Это на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Но тенденция такова, что продажи не растут. Реализуют данные товары представители среднего и малого бизнеса, других регионов, арендаторы – за их статистику ответить не могу, но в части нашей статистики продажи не растут. Население находит другие альтернативные методы (украшения домов к празднику – примеч. «ТИ»), искусственные ели, сейчас их много. Думаю, это правильно», – сообщил он.

Равиль Кузюров отметил, что лесхозы реализуют свою продукцию на елочных базарах. Кроме того, жители республики могут приехать за елкой в близлежащий лесхоз, однако предварительно нужно будет созвониться. Он также немного рассказал про работу елочных базаров.

«Елочные базары организовывают муниципалитеты на местах, в столице города – администрации районов», – сказал министр лесного хозяйства РТ.

Кузюров добавил, что предприниматели могут оптом купить ели в лесхозах и продавать их в розницу на елочных базарах.

«Во всех районах лесхозам предоставляют место. Уже в 20-х числах декабря активно реализуется елочная продукция», – отметил он.

Министр пояснил, что реализуемые лесхозами елки в основном недорогие, в высоту достигают до 1,5-2 метров. Их стоимость составляет от 500 рублей и выше.

«Выращиваем ель европейскую, иногда получается подготовить голубые ели. Наши подведомственные учреждения занимаются воспроизводством обычных лесных культур», – заметил министр.