«К нам приезжают со всей России и других стран»: как в Татарстане развивают автотуризм

В автопробеге «PROстранствие» участвуют журналисты федеральных СМИ

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

В Татарстане разработали три туристических маршрута для автопутешественников по трассе М12

В автопробеге «PROстранствие» участвуют журналисты федеральных СМИ. Они прибыли в Казань вчера вечером, а сегодня уже с утра им устроили презентацию туристического потенциала Татарстана. Заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина рассказала о главных точках притяжения в республике и отдельное внимание уделила развитию формата путешествий на автомобилях.

«Новый импульс получил автомобильный туризм после открытия участка трассы М12 от Москвы до Казани. Специально для автопутешественников мы разработали несколько маршрутов по Татарстану. Первый из них появился ещё несколько лет назад. Мы его называем «грандмаршрут», потому что он охватывает основные точки туристического интереса и крупные города республики. Он кольцевой и включает в себя Свияжск, Казань, Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Билярск, Великий Болгар, Тетюши и Камское Устье. На него уйдет порядка семи дней», – рассказала Софьина.

Анастасия Софьина рассказала о главных точках притяжения в республике и отдельное внимание уделила развитию формата путешествий на автомобилях Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

В этом году подготовлено еще три новых маршрута, которые будут полезны для тех, кто путешествует по трассе М12. Они оформлены в виде путеводителей, и любой желающий может ознакомиться с ними на портале Visit Tatarstan и сайте Russia.Travel.

«Кроме локаций для посещения там указаны и места для размещения, комфортные для автопутешественников, и кафе. Новые маршруты будут интересны тем, что они включают не только уже известные турцентры, но и неизвестные широкому кругу туристов», – пояснила Анастасия Софьина.

Первый маршрут рассчитан на четыре дня. Наиболее комфортно по нему будет проехать в летний период, он включает посещение Камского Устья, острова-града Свияжск и Казани.

Еще два маршрута круглогодичные.

Второй маршрут предполагает проведение двух дней в Лаишево, одного дня в Казани и двух суток в Елабуге.

Третий маршрут стартует в Осиново, затем день в Казани, после чего туристы могут отправиться в Раифу и Свияжск, затем Рыбную Слободу, Чистополь и Билярск.

Встреча с участниками автопробега прошла в кемпинге «Осиново». Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чаще всего на автомобилях путешествуют пенсионеры и айтишники

Встреча с участниками автопробега прошла в кемпинге «Осиново». Он предназначен именно для автопутешественников. Кемпинг открылся год назад, и за это время многое в сфере автотуризма изменилось, рассказал «Татар-информу» владелец и основатель кемпинга Андрей Варламов.

«Путешествовать стало гораздо больше людей. География приезжающих стала гораздо шире. Сейчас есть тренд на прицепы-капли. Они российского производства и представляют собой палатку с жесткой крышей», – отметил собеседник агентства.

Андрей Варламов: «Путешествовать стало гораздо больше людей. География приезжающих стала гораздо шире» Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Рост популярности такого формата путешествий Варламов связал с появлением комфортных условий для автотуризма. Можно найти достойные места размещения, стали лучше дороги и сопутствующая инфраструктура.

«К нам приезжают со всей России. Прямо сейчас здесь отдыхают гости из Находки, Москвы, Санкт-Петербурга. Было очень много китайцев, казахов, даже немцы как-то проникают», – поделился владелец кемпинга.

Причем зачастую на автомобилях путешествуют пожилые люди, которые уже вышли на пенсию либо работники IT-индустрии, которые работают на удаленке.

Автопробег «PROстранствие» совершали по разным дорогам, в этом году решили опробовать трассу М12 Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Казань набирает популярность, про нее много пишут»

Автопробег «PROстранствие» совершали по разным дорогам, в этом году решили опробовать трассу М12.

«Как человек из туристической индустрии, могу сказать, что Казань набирает популярность. Была очень рада узнать, что мы едем именно сюда. Про город очень много пишут, не зря он считается третьей столицей России», – поделилась одна из участниц автопробега Елена Сергеева.

По ее словам, особую популярность путешествия по таким городам, как Казань, приобретают у соотечественников, которые живут за рубежом.

Елена Сергеева (вторая справа): «Стало гораздо комфортнее путешествовать по такой хорошей дороге. Также стало больше многофункциональных центров и заправок» Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

«Когда они собираются в отпуск, выбирают такие города, как Казань. Потому что людей тянет к корням и определенной ностальгии», – рассказала она.

Участница пробега поделилась и впечатлениями от поездки по М12. Особо она отметила многофункциональные центры, которые появились вдоль трассы, однако подчеркнула, что объекты инфраструктуры в дороге встречаются довольно редко.

«Стало гораздо комфортнее путешествовать по такой хорошей дороге. Также стало больше многофункциональных центров и заправок. Но на М12 их все еще маловато, надеюсь, что их станет больше. Но они очень удобные», – сказала Сергеева.