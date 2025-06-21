«К нам приезжали футболисты хуже». Зобнин о переходе Заболотного в «Спартак»

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал возможный переход нападающего Антона Заболотного к «красно-белым».

«Что касается перехода Заболотного в «Спартак», мы практически живём в одном месте. Это хороший парень и футболист, который хорошо сыграл в прошлом сезоне и выиграл много единоборств. Я его жду. Слухи просто так не ходят. Время покажет, будет ли это усилением и является он игроком уровня «Спартака». Бывало, что к нам приезжали футболисты хуже», – передает слова Зобнина «Чемпионат».

Напомним, Заболотный в своей карьере играл за такие клубы, как «Зенит», ЦСКА и «Химки». Из достижений у него чемпионство РПЛ с «сине-бело-голубыми» в 2019-м году и Кубок России, взятый с «армейцами» в 2023-м.

В минувшем сезоне Заболотный выступал за «Химки», за которые отыграл 29 матчей, забил шесть мячей и отдал пять передач в РПЛ.