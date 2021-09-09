К началу учебного года в Татарстане капитально отремонтировали 198 школьных пищеблоков

Михаил Захаров

Благодаря республиканской программе в этом году капитально отремонтировали 198 пищеблоков в общеобразовательных учреждениях Татарстана. Ремонт был произведен не частями, а комплексно: заменили кухонное оборудование, мебель в зале, отремонтировали столовую, обновили всю посуду. Об этом после посещения двух учебных заведений в Зеленодольске рассказала заместитель Председателя Госсовета Республики Татарстан Татьяна Ларионова.

«Татарстан – один из первых регионов в стране, кто в прошлом году вступил в программу по горячему питанию детей начальной школы. Эта задача была решена на первом же этапе на 100%. Мы в Госсовете провели специальное заседание президиума по вопросу школьного питания. Выяснилось, что учителя и школьные повара часто жалуются на условия, в которых готовятся обеды для школьников. Многие пищеблоки требовали ремонта. И тогда, благодаря Президенту Рустаму Минниханову, была принята программа по капитальному ремонту всех школьных пищеблоков республики», – рассказала Татьяна Ларионова.

Фото: © Михаил Захаров

По этой программе в Зеленодольске были отремонтированы пять пищеблоков общеобразовательных учреждений. На эти цели в 2021 году из республиканского бюджета было направлено 61,6 млн рублей.

«Наши столовые превратились в кафе. Здесь совсем другая атмосфера, когда дети приходят в обновленную столовую, у них совсем другое настроение. Довольны и кухонные работники, повара – им стало удобнее работать», – делится своими впечатлениями мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Оборудование на кухне расставлялось с учетом запросов самих работников. «Мне хотелось, чтобы мои работницы за день делали меньше ненужных движений и перемещений, поэтому просила расставлять оборудование так, как нам было бы удобнее. Да и новая техника намного лучше прежней. Только замена плиты сэкономила нам один час утренней работы – не надо прогревать! А новая посудомоечная машина исключила элемент подъема и разгрузки», – не скрывает радости заведующая столовой лицея №1 Зленодольска Римма Садриева.

Фото: © Михаил Захаров

«Мы в Татарстане живем по 40 президентским, республиканским программам, которых нет в соседних регионах. Новая программа капитального ремонта школьных пищеблоков заработала с этого года, и она будет работать до того времени, пока это потребуется, и это очевидно», – подчеркнула депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Она отметила, что один из вопросов, который предстоит решить, – уровень зарплаты работников кухни.

«Нас беспокоит заработная плата сотрудников школьных столовых, потому что дети должны вкусно кушать, а для этого должны работать профессионалы, которые умеют вкусно готовить. И с соответствующей заработной платой. Эти вопросы остаются для действующих депутатов актуальными, и думаю, те депутаты, которые будут избраны в Государственную Думу РФ от Республики Татарстан, будут ставить эти вопросы и на федеральном уровне», – заметила Татьяна Ларионова.

Фото: © Михаил Захаров

В поле зрения депутатского корпуса республики находится и вопрос льготного питания школьников из многодетных семей. В этой категории, согласно закону, семьи, где воспитываются трое и более детей. Однако, к примеру, в Зеленодольском районе в льготную программу питания включены только семьи, где растут четверо и более детей. На необходимость и возможность решения этой задачи обратили внимание и Татьяна Ларионова, и Михаил Афанасьев.

В целом же вопросы питания школьников находятся под пристальным вниманием. Особенно это касается детей, для которых нужен специализированный рацион из-за здоровья. Прежде всего речь о диабетиках.

«С этого года разрабатывается и будет внедрено уже в сентябре особое меню для таких детей. Соответствующее финансирование предусмотрено. Сегодня 166 детей с диабетом в республике представили свои медицинские справки и заявились на такое питание. И оно в Татарстане будет обеспечено на все 100%», – заключила Татьяна Ларионова.