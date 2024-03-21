К началу новой недели в Татарстан придут мокрый снег и дожди

В ближайшие два дня в Татарстане не ожидается существенных изменений в погоде, однако с воскресенья в регионе прогнозируются мокрый снег и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, завтра, 22 марта, осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью столбики термометров покажут от −7 до −12, местами до −17 градусов. Днем воздух прогреется до 2-7 градусов выше нуля.

В субботу погода станет более облачной. Ночью ожидается от −4 до −9 градусов, на востоке до −15. Днем вновь от +2 до +7 градусов.

24 марта через регион пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер усилится до 15 м/с, местами прогнозируются туман и гололед. В ночные часы столбики термометров покажут от −3 до+2 градусов, днем — 2-7 градусов со знаком плюс.

Предварительно, в начале недели вновь возможны мокрый снег и дожди. Ночью температуры воздуха составят от −4 до +1 градуса, а днем поднимутся до 4-9.

«Осадки смешанного характера на фоне положительных температур воздуха могут привести к сходу льда с крыш зданий и других наклонных поверхностей, а также будут способствовать более быстрому таянию снега», — предупреждают синоптики.