К началу августа в Лениногорском районе Татарстана появится новая врачебная амбулатория

В строящемся здании амбулатории села Старый Кувак Лениногорского района РТ уже собраны модуль и крыша, проведены инженерные сети. В данный момент строители приступили к внутренней отделке, идет укладка линолеума. Работы планируется завершить к началу августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

Врачебная амбулатория строится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», ее стоимость оценивается в 26,3 миллиона рублей.

Фото: Минздрав РТ

Старая амбулатория расположена в одноэтажном кирпичном здании, и, несмотря на проводившиеся капитальные ремонты, уже не удовлетворяла необходимым условиям для приема пациентов. Она продолжит прием пациентов вплоть до окончания строительства нового здания.

Новое здание будет обеспечено комфортными кабинетами для пациентов, а также современными процедурными кабинетами с новейшим оборудованием.

Фото: Минздрав РТ

В данный момент в амбулатории села Старый Кувак работают 16 сотрудников, из них 9 медицинских работников. Они следят за здоровьем более двух тысяч человек – жителей села и близлежащих деревень.

По поручению Президента РФ в стране и в республике с января 2021 года реализуется Целевая программа модернизации первичного звена здравоохранения. Ее задача – организация медицины в сельской местности на достойном уровне, с функциональными современными помещениями, качественным оснащением и добросовестными сотрудниками.